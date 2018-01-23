YPG paçavrası böyle indirildi!

Sınırda görevli 1 askerin, dün açılan ateşle hafif yaralandığı saldırı sonrası jandarma ve özel harekat ekipleri, ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi. Resulayn'daki binanın çatısına asılan terör örgütü YPG'nin flaması da ekiplerin operasyonuyla indirilirken, karşısında Türk bayrakları dalgalandırıldı.

ASKERLERİN MEZAR HASSASİYETİ

Öte yandan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin sınır bölgesinde konuşlanan Türk birlikleri, tank ve zırhlı araçlarla bölgede hazır olarak emir bekliyor. Aşırı yağış nedeniyle çamur deryasına dönen, tanklarla çevrili alanda görev yapan askerlerin mezar hassasiyeti de takdir topladı. Onlarca tankın konuşlandığı alanın ortasında kalan eski 4 mezar, güvenlik şeridi çekilerek, korumaya alındı.







