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Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

Afrin'de stratejik olarak önemli bir konuma sahip olan Burseya Dağı, YPG'li teröristlerin elinden alındı.

Mehmetçik Burseya Dağını teröristlerden temizledi

Türkiye sınırını terörden temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i YPG'ye dar etti.

BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLDİ
Bölgedeki terör hedeflerini imha eden TSK ve ÖSO birlikleri, bölgenin en stratejik yerlerinden biri olan Burseya Dağı'nı da terörden temizlendi.

Gece yarısından itibaren yoğun çatışmaların yaşandığı Burseya Dağı eteklerinde, YPG'li teröristler Mehmetçik karşısında daha fazla direnemedi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinden sonra TSK ve ÖSO bölgedeki güvenliği sağlamaya başladı.

1 ŞEHİDİMİZ VAR
Burseya Dağı eteklerinde çıkan çatışmalarda Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit düşmüştü.
  • 23 Ocak 2018, Salı 13:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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halit tosun halit tosun

hiç kimse korkmasın ALLAH bizimle. dünyanın bütün teröristleri gelse Türk askerini yenemez.

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evet1
hayır2
cevapla 23.01.2018 17:38
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