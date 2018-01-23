Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

Türkiye sınırını terörden temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i YPG'ye dar etti.

BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Bölgedeki terör hedeflerini imha eden TSK ve ÖSO birlikleri, bölgenin en stratejik yerlerinden biri olan Burseya Dağı'nı da terörden temizlendi.

Gece yarısından itibaren yoğun çatışmaların yaşandığı Burseya Dağı eteklerinde, YPG'li teröristler Mehmetçik karşısında daha fazla direnemedi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinden sonra TSK ve ÖSO bölgedeki güvenliği sağlamaya başladı.

1 ŞEHİDİMİZ VAR

Burseya Dağı eteklerinde çıkan çatışmalarda Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit düşmüştü.