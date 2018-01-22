Bayrağı diktik

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattı. Zeytin Dalı Operasyonu’nda kara harekatı başladı. Mehmetçik, sırtına silahını yüreğine ülke aşkını koyup adımlarını attı. Harekatta aralarında Şinkal, Azman, Höyüklü, Balıköy, Adamanlı'nın da bulunduğu 9 köy PKK/PYDYPG'den kurtarıldı. Havadan ise 45 hedef ateş altına alındı. Hainlerin paçavraları yakılıp Ay-Yıldız dalgalandırıldı
Türkiye, üst aklın planlarını boşa çıkarmak için bir kez daha düğmeye bastı. Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Harekatın ikinci gününde en kritik aşamaya geçildi. 11:05'te kara operasyonuna start verildi. Bordo Bereli askerlerimiz bu saatte Kilis'in Gülbaba Köyü'nden sınırı geçipoperasyonu yoğunlaştırdı. İlk etaptaaralarında Şinkal, Azman, Höyüklü,Balıköy, Adamanlı ve Kurni köylerinin debulunduğu 9 köy teröristlerden alınırken,Bülbül İlçesi'ne bağlı diğer köylerde ÖSOile PKK/YPG militanları arasında sertçatışmalar yaşandı. Dün sabah yapılan ilk açıklamada Afrin'de Türk savaş uçakları tarafından vurulan bir mühimmat deposunun görüntüsü yer aldı. Pilotun başarısını gösteren videoda, bir tünel ağzı tam isabetle vurulurken, tünelin diğer ucunun da bombanın etkisiyle havaya uçtuğu görüldü. Genelkurmay'ın bir diğeraçıklamasında ise terör hedeflerinin karaateş destek vasıtaları ile etkisiz halegetirilmeye devam edildiği vurgulandı.
BÖLGENİN KANDİL'İ PARSA DAĞI
Bu arada askeri kaynaklar, TSK tanklarının ÖSO güçlerine destek verdiğini vurguladı. Örgüt üyelerinin köy ve kasabalara çekildiği anlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı dün akşam üzeri yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı esnasında tespit edilen terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedefin Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildiğini açıkladı. Böylelikle operasyon kapsamında 153 hedef vurulmuş oldu. TSK'nın hedef aldığı noktalar arasında terör örgütünün bölgedeki Kandil'i olarak bilinen Parsa Dağı da vardı. Teröristler tarafından Afrin'e uzanan kaçış tünelinin kazıldığı ileri sürülen dağ hem karadan hem havadan yerle bir edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da operasyona anlık istihbarat ve görüntü vererek büyük destek olduğu öğrenildi.
AB'DENYORUM YOK
DAHA önce Türkiye'nin benzer nitelikli operasyonlarına ilişkin tepki veren Avrupa Birliği, Afrin operasyonuyla ilgili olarak bu kez herhangi bir yorum yapmamayı tercih etti.
ÖNCE
BİR GECE ANSIZIN...
SONRA
Terör örgütü PYD/PKK, Afrin için "Türkiye gelsin biz bekliyoruz" mesajlarıyla gözdağı vermeye çalıştı. Ancak "Bir gece ansızın" başlatılan operasyon teröristleri adeta bozguna uğrattı. Afrin'de terörist köylerine baskın gerçekleştiren ÖSO birlikleri, TSK ile ele geçirdikleri bir köyde 3 teröristi teslim aldı. PKK'lı teröristlerin üzerlerinden örgüte ait bilgi, belgeler, koordinatlar ve haberleşme araçlarının bulunduğu açıklandı. Bu arada Demokratik Suriye Güçleri içindeki büyük gruplardan biri olan Ceyş'ül Suvar'ın taraf değiştirerek Türkiye destekli güçlere dahil olduğu açıklandı.
Uğur YILDIRIM-İbrahim GÜNEŞ- Yaser ÇAPAROĞLU-Hüseyin KAÇAR
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