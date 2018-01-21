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Altı ülkenin Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

, bölge ülkeleri Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve büyükelçilerine "" hakkında bilgilendirme yapacak.

Altı ülkenin Büyükelçileri Dışişlerine çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve büyükelçilerine "" hakkında bilgilendirmede bulunacak.

Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, na çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 10:29
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