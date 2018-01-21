Altı ülkenin Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistanbüyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.
Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.
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