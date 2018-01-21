 ;
Yol Durumu
  1. Düşmedim itildim!
  2. Yıldırım hızıyla

Reyhanlı'ya roket atan 2 hedef imha edildi

Terör örgütü / tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik 1 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı ların gerçekleştirildiği iki mevzi, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi

Reyhanlıya roket atan 2 hedef imha edildi

Terör örgütü / tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik 1 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı ların gerçekleştirildiği iki mevzi, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

PYD/PKK'lı teröristlerce 'ın Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen 11 roketli saldırıda, 1 Suriyeli sivil ölmüş, 16'sı Suriyeli 46 sivil yaralanmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütünün saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Saldırıların gerçekleştirildiği mevzilerin hedef tespit radarlarıyla belirlenmesi sonrasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, söz konusu saldırıların yapıldığı iki mevziye yönelik hava harekatı düzenledi.

Teröristlerce kullanılan mevziler, jetler tarafından imha edildi.

haberin devamı

Etiketler: , , , ,
  • 21 Ocak 2018, Pazar 23:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar