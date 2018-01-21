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Savcılık harekete geçti! 18 kişiye yakalama kararı

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, paylaşımları üzerinden / propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Savcılık harekete geçti! 18 kişiye yakalama kararı
'nin Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, paylaşımları üzerinden / propagandası yaptığı belirlenen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yapanlara yönelik soruşturmada 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalama işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 23:09
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Allah razı olsun savcılarımızdan çünkü düşmanla mücadele her alandadır.

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 09:55
fazil bey fazil bey

her gün birinizi , bir gün hepinizi teröristler !!! içimizdeki hainler !!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 09:36
vtnds vtnds

bunlarin dunyasi sanal yani ROBOT olmus ,beyinlerini kiraya vermis zavallilar,.!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 06:00
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