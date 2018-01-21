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'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

'nın başlatıldığı terörist yuvası 'den 'ya roket atıldı. Atılan roket sonucu bir vatandaşımız hayatını kaybederken, 30 vatandaşımız ise yaralandı.

Reyhanlıya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan ""nın ikinci gününde Afrin bölgesinden Hatay'ın ilçesine roketli saldırı yapıldı.

Saldırı anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

REYHANLI BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Reyhanlı Belediye Başkanı saldırıda 1 Suriyeli vatandaşın hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Çavuşoğlu: Reyhanlı'daki saldırılar bunlar son çırpınışları. Operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Dün akşam havadan vurduk, yine OBÜS'lerle hedefler vuruldu. Bu sabah da kahraman askerlerimiz sınırın ötesine geçtiler. Bu bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 17:01
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