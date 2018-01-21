Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın ikinci gününde Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı yapıldı.

Saldırı anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

REYHANLI BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Reyhanlı Belediye Başkanı saldırıda 1 Suriyeli vatandaşın hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Çavuşoğlu: Reyhanlı'daki saldırılar bunlar son çırpınışları. Operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Dün akşam havadan vurduk, yine OBÜS'lerle hedefler vuruldu. Bu sabah da kahraman askerlerimiz sınırın ötesine geçtiler. Bu bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz.