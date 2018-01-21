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Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'yla görüşecek

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğluyla görüşecek
Başbakan Yıldırım, bugün saat 14.00'te CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.
  • 21 Ocak 2018, Pazar 00:56
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