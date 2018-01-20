HDP Afrin operasyonu sırasında PKK'lılara ağlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin operasyonu fiili olarak başlamıştır" açıklamasının ardından Türk F-16 uçaklarının Diyarbakır'dan havalanıp Suriye'ye geçerken, ÖSO'nun ise Afrin'e girdiği öğrenildi.
HDP PKK'LILARA AĞLIYOR
Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde savaş uçağı seslerinin duyulduğu saatlerde HDP'nin resmi twitter hesabından "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır. Kardeşlerimize saldırılmasını asla kabul etmiyoruz." tweeti atıldı.
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HDP=PKK=Turk Vatan Hainleri
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