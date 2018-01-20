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HDP Afrin operasyonu sırasında PKK'lılara ağlıyor

Afrin'de PKK'lılara yönelik operasyonunun başladığı saatlerde HDP, "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır. Kardeşlerimize saldırılmasını kabul etmiyoruz." dedi.

HDP Afrin operasyonu sırasında PKKlılara ağlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin operasyonu fiili olarak başlamıştır" açıklamasının ardından Türk F-16 uçaklarının Diyarbakır'dan havalanıp Suriye'ye geçerken, ÖSO'nun ise Afrin'e girdiği öğrenildi.

HDP PKK'LILARA AĞLIYOR
Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde savaş uçağı seslerinin duyulduğu saatlerde HDP'nin resmi twitter hesabından "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır. Kardeşlerimize saldırılmasını asla kabul etmiyoruz." tweeti atıldı.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 17:57
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Adil Adil

HDP=PKK=Turk Vatan Hainleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet15
hayır1
cevapla 20.01.2018 18:09
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