Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 PKK'lı daha yakalandı. ÖSO bileşenlerinden Feylak'uş Şam, Afrin'in kuzeybatısında yakalanan teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Feylak'uş Şam, Suriye'nin Adamanlı köyünde 3 PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu. Yakalanan PKK'lıların fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.