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  1. Konu teröristler olunca yine ortaya çıktı!
  2. ÖSO Bursayye cephesinden harekete geçti

3 'lı daha yakalandı!

Terörle mücadele operasyonları kapsamında gerçekleştirilen 'nda 3 'lı terörist daha yakalandı.

3 PKKlı daha yakalandı!

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 'lı daha yakalandı. bileşenlerinden Feylak'uş , Afrin'in kuzeybatısında yakalanan teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.

Ade Manlı köyünde esir alınan teröristler böyle görüntülendi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Feylak'uş Şam, Suriye'nin Adamanlı köyünde 3 PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu. Yakalanan PKK'lıların fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 18:45
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