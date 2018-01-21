Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursaspor’un stadyumunu inceledi

Partisinin il kadın kolları kongresi için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre sonrasında Fethiye Stadyumu'ndan helikopter ile İstanbul'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Bursaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu da havadan inceledi. Bursaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Süper Lig 18. hafta mücadelesinin ikinci yarısının sürdüğü sırada helikopter ile bir süre stadyumu izleyen Erdoğan, daha sonra şehirden ayrılarak İstanbul'a geçti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BURSA'DAN AYRILDI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'dan ayrıldı.
Partisinin İl Kadın Kolları Kongresi için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede ve öncesinde mitingde halka hitap etti.
Erdoğan Nilüfer'deki spor salonundan çıkarak Fethiye Stadyumu'na geldi. Burada bekleyen helikopterle saat 17.04 itibariyle şehirden ayrılan Erdoğan İstanbul'a hareket etti.
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