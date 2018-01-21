Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesi Afrin'de başlayan "Zeytin Dalı" harekatının oluşturdu.

"4 SAFHADA YAPILACAK, 30 KİLOMETRE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURULACAK"

İstanbul'da aralarında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in de bulunduğu medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın çok seri şekilde 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı. Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Yıldırım, harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını da aktardı.

KARA HAREKATI 11:05'TE BAŞLADI, YARALI ASKER YOK

Başbakan Yıldırım, 11:05'te Gülbaba mevkiinden kara harekatının başladığını açıkladı. Yıldırım, şu ana kadar yaralı askerin olmadığını söyledi.



"BÖLGEDE 8-10 BİN TERÖR UNSURU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

İran'ın endişelerinin dikkate alınacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Terör temizlenene dek harekat devam edecek. Bölgede 8-10 bin terör unsuru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Uçaklarda akıllı bomba, yüzde 70 yerli silah kullanıldığını açıklayan Yıldırım, bir göç dalgası olması durumunda, sınır dışında iskan edileceğini ifade etti.

ABD ile ilgili olarak Yıldırım, "ABD'den yapmayın, etmeyin tavrı görmedik" dedi.

"TÜRK EKONOMİSİ UFAK TEFEK OPERASYONLARDA ETKİLENECEK BİR EKONOMİ DEĞİLDİR"

Başbakan Yıldırım, Çanakkale'de yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin, şehirlerde AVM'lerde, ticaret merkezlerde hayat normal akışı ile devam ediyor. Mehmetçiğimiz, ÖSO'ya mensup kardeşlerimiz orada bulunan terör gruplarını yok etmek, orada yaşanan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için, aynı zamanda ülkemize saldırıları durdurmak için operasyon başlattılar. Bu Zeytin Dalı'nın zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor.