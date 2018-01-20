Türk F-16'ları ABD'nin kullandığı havaalanını bombaladı

Türkiye'nin sınır güvenliğini güvene almak için Fırat Kalkanı'ndan sonra başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk F-16'lar gün akşama dönerken havalanıp Afrin'i bombalamaya başladı.
ABD'NİN KULLANDIĞI HAVAALANI BOMBALANIYOR
Operasyonda kritik yer tutan Minniğ Havaalanı'da bu kapsamda ilk bombalanan yerlerden biri. ABD YPG/PKK'ya bu havalimanı üzerinden silah taşıyordu.
DESTEK KESİLECEK
Bu havaalanının ele geçirilmesiyle birlikte ABD'nin YPG'ye desteği büyük ölçüde kesilmiş olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.