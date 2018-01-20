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Türk F-16'ları ABD'nin kullandığı havaalanını bombaladı

Akşam üzeri 17.00'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk F-16'ları ilk olarak ABD'nin YPG'ye yardım götürmek için kullandığı Minniğ Havaalanı'nı bombaladı.

Türk F-16ları ABDnin kullandığı havaalanını bombaladı

Türkiye'nin sınır güvenliğini güvene almak için Fırat Kalkanı'ndan sonra başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk F-16'lar gün akşama dönerken havalanıp Afrin'i bombalamaya başladı.

ABD'NİN KULLANDIĞI HAVAALANI BOMBALANIYOR
Operasyonda kritik yer tutan Minniğ Havaalanı'da bu kapsamda ilk bombalanan yerlerden biri. ABD YPG/PKK'ya bu havalimanı üzerinden silah taşıyordu.

DESTEK KESİLECEK
Bu havaalanının ele geçirilmesiyle birlikte ABD'nin YPG'ye desteği büyük ölçüde kesilmiş olacak.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 19:36
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