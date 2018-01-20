Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı" açıklamasının ardından bölgede hareketlilik yoğunlaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatının 17.00'da başladığı belirtildi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TSK, bölgedeki PYD/PKK hedeflerinin yanı sıra DEAŞ'a ait hedeflerin de vurulduğunu, PYD/PKK'nın sivilleri canlı kalkan olarak olarak kullandığını duyurdu.

BM SÖZLEŞMESİNİN 51. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE

​TSK'dan, 'Zeytin Dalı' harekatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir." denildi

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyuluyor. Sınır hattını geçen Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedeflerini vurmaya başladı.





GÖZLEM NOKTALARI BOMBALANDI

İdlib'deki AA muhabirlerinin aktardığı son dakika gelişmesine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILIRLAR"

Başbakan Binali Yıldırım, "Şu an itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulüm eden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah mehmetçiğin, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Türkiye dostluklarına önem veren bir ülkedir. Ancak Türkiye'ye karşı husumet içinde olanlar birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da en ağır şekilde cezalandırılırlar. Bunu bütün dünya bilmelidir. Kimseye düşmanlığımız yok" diye konuştu.





Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

BOZDAĞ: HAREKAT SAYGI İLE BAŞLAMIŞTIR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Zeytin Dalı Harekatı) Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı ile bu harekatı başlatmıştır. Harekat süresince de bu temel ilkelere riayet edecek ve harekatın hedeflerine başarıyla ulaşmasını müteakip bölgeden ayrılacaktır. Türkiyenin başlattığı bu harekat, Suriye devletine, Suriye halkına, Suriyenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine, bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimize karşı bir harekat değil, DEAŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerine karışı başlatılmış bir harekattır."

"Harekatın planlanmasında ve icrasındaki tek hedef, terör örgütleri ve teröristler ile bunlara ait sığınak, barınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerdir. Siviller asla hedef değildir. Siviller zarar görmesin diye her tür planlama yapılmış ve gerekli her tedbir alınmıştır."



İNCİRLİK'TE TÜRK F-16'LAR HAZIR BEKLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'na havadan bombardıman yaparak başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Adana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Hava Üssü'nde, 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü. DHA'nın haberine göre pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.

İNCİRLİK'E 4 TÜRK F-16 İNDİ

Adana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 adet F-16 ardı ardına İncirlik Üssü'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.

Öte yandan savaş uçaklarının Afrin'deki bir TV vericisini vurduğu ileri sürüldü.