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Tüm camilerde o sure okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir" diyerek din görevlilerine ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

Tüm camilerde o sure okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada, "Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin/sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bu akşam bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir.

Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim" ifadesini kullandı.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 19:47
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