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İncirlik’te hava hareketliliği devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçaklarının İncirlik’teki hava hareketliliği devam ediyor.

İncirlik’te hava hareketliliği devam ediyor
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağı pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 Türk F-16 da ardı ardına İncirlik Üssü'ne iniş yaptı.



Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 19:29
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