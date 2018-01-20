Afrin operasyonu sonrası camilerde sela okundu

TSK ve ÖSO güçlerinin saat 17.00'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, bazı camilerde sela okundu.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini bildirmişti.

Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla tüm müftülükler ve Diyanet personeline mesaj göndererek, bütün camilerde Türk ordusu için dua edileceğini belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bütün camilerimizde bu akşam yatsı ve yarın sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim."