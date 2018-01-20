Günlerdir konuşulan Afrin operasyonu başladı. Türkiye Afrin operasyonuyla terör örgütü PKK/'PYD'nin yuvası haline gelen Afrin'i terörden temizleyerek güney sınırını koruma altına alacak. Operasyonun kaç gün süreceği ise bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da yaptığı konuşmada değindiği Afrin operasyonun başladığını dünyaya duyurdu. Erdoğan Afrin'den sonra ise Münbiç operasyonunun başlayacağını açıkladı. Peki Münbiç nerede, Türkiye için neden önemli? İşte Münbiç'le ilgili bilgiler...
Afrin'den sonraki durak Münbiç neden önemli?
Günlerdir konuşulan Afrin operasyonu başladı. Türkiye Afrin operasyonuyla terör örgütü PKK/'PYD'nin yuvası haline gelen Afrin'i terörden temizleyerek güney sınırını koruma altına alacak. Operasyonun kaç gün süreceği ise bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da yaptığı konuşmada değindiği Afrin operasyonun başladığını dünyaya duyurdu. Erdoğan Afrin'den sonra ise Münbiç operasyonunun başlayacağını açıkladı. Peki Münbiç nerede, Türkiye için neden önemli? İşte Münbiç'le ilgili bilgiler...
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