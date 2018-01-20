 ;
Yol Durumu
  1. PKK yandaşlarından kirli kampanya
  2. Sudanlı gençlerlerden kahraman askerlerimize dua!

Albayrak: Gücümüzü ve kararlılığımızı sınayanlar hüsrana uğrayacaktır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Twitter hesabından "Zeytin Dalı" operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Albayrak: Gücümüzü ve kararlılığımızı sınayanlar hüsrana uğrayacaktır

Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, kendine yönelen her türlü tehditi ortadan kaldırma irade ve gücüne sahiptir. Gücümüzü ve kararlığımızı sınayanlar, hüsrana uğrayacaktır. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." dedi.
Etiketler: , ,
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 20:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar