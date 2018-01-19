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Rus askerleri 'den çekiliyor

harekatı öncesi bölgede sıcak bir gelişme yaşandı. Anadolu Ajansı'nın duyurduğu son dakika haberine göre bölgedeki Rus askerinin çekildiği öğrenildi.

Rus askerleri Afrinden çekiliyor

'nin 'deki terör örgütü / hedeflerine yönelik muhtemel harekatı için geri sayım sürerken, askeri polisini bölgeden çıkarmaya başladı.

AA'nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrılıyor.

ASKERLERİN BİR KISMI HALEN AFRİN'DE
Afrin'den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı.

Rus askeri polisinin bir kısmı halen Afrin'de bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova'da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı.

ÖSO GÜÇLERİ, AFRİN SINIRINDA NÖBETTE
Türkiye'nin olası operasyonunun ardından gözlerin çevrili olduğu terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin ile sınır komşusu olan Suriye'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu askerleri eli tetikte görev yapıyor. Özgür Suriye Ordusu güçlerine bağlı gruplar, Afrin sınırında oluşturulan çok sayıdaki kontrol noktası ve mevzide konuşlandı. Onlarca ÖSO askeri, oluşturulan mevzi ve siperlerde eli tetikte sürekli olarak Afrin tarafında yaşanan hareketliliği gözlemliyor. Ağır silahlarla siperde nöbet tutan ÖSO güçleri zaman zaman Afrin bölgesindeki PYD'lilerin düzenlediği saldırılara da anında karşılık veriyor.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 15:38
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