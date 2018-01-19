Sınıra 'Kayı' sistemi

Hatay'da terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin sınırına kurulan, modern elektronik algılayıcı cihazların yer aldığı "Kayı Sınır Güvenlik Sistemi"nin ilk bölümü faaliyete geçti.
Suriye sınırında yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında sona yaklaşılırken, güvenlik güçleri hudut bölgesinde 24 saat devriye görevi yürütüyor.
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işgalci amerika ile türkmilleti arasındadır, yalnız türk milleti türk ordusuna gereken lojistik desteği vermiyor, avm ler tıka basa dolu ve her yerde amerikan malalrı satılıyor yeniyor içiliyor, kredi kartı sayısı 102 milyon, nasıl destek olabiliriz türk ordusuna diye soran yok, ayfon kuyruklarında bekeleyip 6-7 bin liranızı telefona vererek mi destek olacaksınız.. ayfon almayacaksınız kartlarınızı keseceksiniz amerikan mallarının kullanımını azaltacaksınız
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