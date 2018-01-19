Türkiye Afrin'deki terör hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.



Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 10 atış yapıldı.



Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.