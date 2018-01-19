Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.
Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 10 atış yapıldı.
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.
Türkiye Afrin'deki terör hedeflerini vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.
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