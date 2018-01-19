 ;
Yol Durumu
  1. Erdoğan: "Türk ekonomisi büyümeye devam edecek"
  2. Bakan Canikli'den bedelli askerlik açıklaması

Türkiye Afrin'deki terör hedeflerini vurdu

Türkiye Afrindeki terör hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 10 atış yapıldı.

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.
  • 19 Ocak 2018, Cuma 14:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar