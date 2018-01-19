Babaya veda

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı memleketlerinde toprağa verildi. Karamustafa ve Odabaşı'nın cenazeleri, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. 34 yaşındaki Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı, Altınordu Ulu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası Eskipazar Garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Binbaşı Ümit Karamustafa için baba evinde helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Şehidin kızları Öykü (11) ve Masal'ın (8) gözyaşları herkesi ağlattı. Şehit Arlı ise memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Şehidin eşi ve küçük kızı törende gözyaşlarına boğuldu.
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