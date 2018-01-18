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Yine aynı

Sabıkası kabarık olan uçak yine ortaya çıktı. CN-235 tipi uçağı ’da düştü. 3 askerimiz şehit oldu...

Yine aynı CASA
Trabzon'daki uçak kazasının korkusu geçmeden bu kez 'dan haber geldi. Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CN-235 CASA tipi askeri eğitim uçağı Isparta Yalvaç'ta düştü. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Hava Kuvvetleri'ne ait uçaktan saat 12.50'den itibaren irtibatın kesildiğini bildirdi. Bunun üzerine 'ne ait helikopterin Yalvaç'ta enkazın olduğu bölgeye indiği ve 2'si pilot 3 kişinin şehit olduğunu teyit ettiği kaydedildi. İlk açıklamada uçağın düştüğü bölgede yoğun sis olduğu ve karadan ulaşımın zor olduğu duyuruldu. Kazada Hava Pilot Binbaşı Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit oldu. TSK'dan yapılan açıklamada "Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır" denildi. Bu arada CN-235 tipi uçaklar daha önce de 3 kez düşerek içindeki pek çok askerimiz şehit olmuştu. Bu elim kazaların 3'ü de 2001 yılında yaşanmıştı. Kayseri'de ve Malatya'da meydana gelen kazalarda, 41 askerimiz şehit olmuştu.


Şehit ÜMİT KARAMUSTAFA


Şehit ALİ ŞAHİN ODABAŞI


Şehit ÖMER KADİR ARLI
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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