Yine aynı CASA

Trabzon'daki uçak kazasının korkusu geçmeden bu kez Isparta'dan haber geldi. Eskişehir'den eğitim amaçlıkalkan CN-235 CASA tipi askerieğitim uçağı Isparta Yalvaç'ta düştü.Isparta Valisi Şehmus Günaydın,Hava Kuvvetleri'ne ait uçaktansaat 12.50'den itibaren irtibatınkesildiğini bildirdi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin Yalvaç'ta enkazın olduğu bölgeye indiği ve 2'si pilot 3 kişinin şehit olduğunu teyit ettiği kaydedildi. İlk açıklamada uçağın düştüğü bölgede yoğun sis olduğu ve karadan ulaşımın zor olduğu duyuruldu. Kazada Hava Pilot BinbaşıKaramustafa, Hava Pilot Yüzbaşı AliŞahin Odabaşı ve Hava Uçak BakımAstsubay Kıdemli Başçavuş ÖmerKadir Arlı şehit oldu. TSK'dan yapılanaçıklamada "Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır" denildi. Bu arada CN-235 CASA tipi uçaklar daha önce de 3 kez düşerek içindeki pek çok askerimiz şehit olmuştu. Bu elim kazaların 3'ü de 2001 yılında yaşanmıştı. Kayseri'de ve Malatya'da meydana gelen kazalarda, 41 askerimiz şehit olmuştu.
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