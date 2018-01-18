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enkazı kaldırılıyor

Denize metreler kala durabilen uçağın, bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli sahaya alınması için vinçlerle çalışmalara başlandı.

Trabzon'da pistten çıkan ve denize metreler kala dik yamaçta durabilen uçağın, bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli sahaya alınması için vinçlerle çalışmalara başlandı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 07:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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serdar serdar

pegasusa hukuki olarak bunun hesabı sorulmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2018 09:45
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