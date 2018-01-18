Trabzon'da pistten çıkan ve denize metreler kala dik yamaçta durabilen uçağın, bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli sahaya alınması için vinçlerle çalışmalara başlandı.
Trabzon'da pistten çıkan ve denize metreler kala dik yamaçta durabilen uçağın, bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli sahaya alınması için vinçlerle çalışmalara başlandı.
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pegasusa hukuki olarak bunun hesabı sorulmalı
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