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Gül'ü siyasal intihara motive eden dostları!

Sabah gazetesi yazarı bugün "Abdullah Gül'ün siyasi misyonu!" başlıklı yorumunda, Gül'ü "siyasal intihara" sürüklemek isteyen bazı gazetecilerin durumuna dikkat çekti. Yazısındaki o bölüm şöyle:

Gülü siyasal intihara motive eden dostları!
bir internet televizyonuna verdiği mülakatta Abdullah Gül'ün misyonunu çok net biçimde tanımlamış. Tayyip Erdoğan'ı saf dışı bırakmak...
Bayramoğlu'na göre bu hiç de kolay değil. Ancak Abdullah Gül gibi biri bunu yapabilir.
Bayramoğlu, Abdullah Gül'ün "gerek AKP yöneticileri gerekse de AKP'den memnun olmayan kitleler açısından cazibe odağı" olduğunu iddia etmiş ve tam da bu nedenle kendisine şu tavsiyede bulunmuş: "Bence Abdullah Gül siyasete girsin, siyasal harakiriyapacak olsa bile girsin..." Siyasal intiharına mal olsa bile diyor... Malum, intihar bombacıları da böyle motive ediliyor. "Senin intiharın bizim kurtuluşumuz olacak..." Tamam da bütün bunlar niye?
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 08:09
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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CEVDET CEVDET

armut piş gül ün agzına düş dönemi bitti hadi meydanlara in arkandan kitleleri sürükle reis in karşısına çık boyunun ölçüsünü al sana gaz verenler le yürü..

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2018 17:26
ihpus ihpus

Abdullah Gül artık Ak partinin kapısından giremez ! sn.Tayyip Erdoğan asla affetmez .Sn.Gül davaya ihanet ve nankörlük etmiş görüntüsü çizdiği algılanmıştır.

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2018 11:24
taka41 taka41

yazik etti kendine....Türkiyeye cok daha faydalari dokunabilirdi...Erdogan ile cok güzel bir Grup kurulmustu....cok harika bir denge vardi....her alanda...geri cekilmek ile davayi yarida birakti.

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2018 10:57
Halil Halil

Abdullah Gul un Mossad ve CIA ajani olma ihtimali cok yuksek. Lutfen bunu derin bir arastirma yapin. Ve hatta mumkunse Abdullah Gul un pesine ozel Istihbarat ajanlari takin adim adim takip etsinler.

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2018 10:21
T.C. T.C.

akıllı davranıp köşesine çekilirse dostça yad edilir. yok çıkar ortalığı bulandırmak isteyenlere kaşık olursa hiç de dostça anılmaz.

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2018 10:21
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