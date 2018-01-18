Böyle çakıldı

Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili sis perdesi aralanmadı. Kaptan pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz yönetimindeki 737-800 tipi Zeynep adlı uçağın denize 25 metre kala çamura saplanmasının yankıları hala sürüyor. Kazayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. İlk incelemelere ve ifadelere göre, pisti gören pilotlar, 'otomatik pilot'tan çıkarak manuel olarak uçmaya başladı. Ancak bu sırada ikinci pilot Yavuz, otomatik gaz kollarını devreden çıkarmak yerine TOGA (Take Of-Go Around) olarak adlandırılan 'PAS geçme' butonuna bastı. Sağ motor kendisini havada 'PAS geçiyor' sandığı için tam güç açıldı ve uçak ani bir hızla sola doğru kaçış yaptı. Pilot uçağı kontrol etmekte zorlandı. Yolcular büyük panik yaşadı. Uçak bir türlü duramadı.
UZMANLAR AÇIKLADI
Böylece pistten çıktı, denize doğru yol aldı. İşte tam o andan itibaren uçağın değeri, adeta sıfırlandı. 162 yolcu, 2 pilot ve 4 mürettebatın ölümden döndüğü kazada, 5 yıllık uçağın 95 milyon dolarlık değeri, 100 bin dolara kadar indi. Havacılık uzmanları, uçağın kullanılamaz hale geldiğini, bundan sonra ancak restoran ve köfteci olarak değerlendirilebileceğini açıkladı. Motor ve bazı parçalarının sökülerek de satılabileceği belirtildi. Pegasus'la ilgili de sosyal medya yıkıldı. Ortak espri: Uçağın Pistonu düştü...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.