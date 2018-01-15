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Yandı yürek!

’ta üniversite öğrencisi , 6’ıncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Yakınları yıkıldı. Genç kızdan geriye, sosyal medyada arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğraflar kaldı

Yandı yürek!
Genç kız şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Olay dün 'ta meydana geldi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, babaannesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Bir süre sonra 6'ıncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakıldı. Durumu fark eden apartman sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, genç kızını öldüğünü belirledi.




HAYAT DOLUYDU
Yakınları genç kızın ölümüyle üzüntü yaşarken, Akyürek'in hayat dolu bir kız olduğunu, üniversite okumak için 1.5 yıl önce İzmit'ten buraya taşındığını, son zamanlarda ruh halinde hiçbir değişiklik fark etmediklerini söyleyerek bu duruma inanamadıklarını belirtti. Hazal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis yapacağı çalışmayla genç kızın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu düştüğünü belirleyecek. hangimiz deĞil! Öte yandan genç kızın ölümünden yaklaşık 10 saat önce çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Hazal'ın paylaştığı bir fotoğrafının altına ise bir arkadaşının "yıkık biri" yorumuna karşılık "hangimiz değil" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Zafer HALATÇI
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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