Yandı yürek!

İstanbul Beşiktaş’ta üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, 6’ıncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Yakınları yıkıldı. Genç kızdan geriye, sosyal medyada arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğraflar kaldı
Genç kız şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Olay dün İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, babaannesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Bir süre sonra 6'ıncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. Büyük bir gürültüyle beton zemineçakıldı. Durumu fark eden apartman sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, genç kızını öldüğünü belirledi.
HAYAT DOLUYDU
Yakınları genç kızın ölümüyle üzüntü yaşarken, Akyürek'in hayat dolu bir kız olduğunu, üniversite okumak için 1.5 yıl önce İzmit'tenburaya taşındığını, son zamanlarda ruh halinde hiçbir değişiklik fark etmediklerini söyleyerek bu duruma inanamadıklarını belirtti. Hazal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis yapacağı çalışmayla genç kızın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu düştüğünü belirleyecek. hangimiz deĞil! Öte yandan genç kızın ölümünden yaklaşık 10 saat önce çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Hazal'ın paylaştığı bir fotoğrafının altına ise bir arkadaşının "yıkık biri" yorumuna karşılık "hangimiz değil" diye cevap vermesi dikkat çekti.
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