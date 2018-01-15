Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın 'FETÖ'cüyüm' diyerek emniyete teslim olmuştu. İşin aslını Nedim Şener bugünkü yazısında kaleme aldı.

Şener, Burak Akın'ın sanıldığı gibi kendisinin teslim olmadığını belirtti.

İşte o yazı:

Karargahta FETÖ'cü Burak Akın operasyonu

Günlerdir şu FETÖ'cü Yüzbaşı Burak Akın'ı kafamdan atamıyorum. Hatırlayacaksınız, darbe gecesi yaralanıp gazi ünvanı alan, göğsüne madalya takılan ve devletin tahsis ettiği avukatla darbe davasında müşteki olan yüzbaşı Burak Akın'ın 1.5 yıl sonra FETÖ üyesi olduğu belirlenmişti.

Meğer Burak Akın ne kendiliğinden gidip itirafçı olmuş ne de olay "ankesörlü hat" operasyonuyla ortaya çıkarılmış. Burak Akın ve daha birçok FETÖ'cü Türk Silahlı Kuvvetleri adli makamlarının yaptığı titiz bir çalışmayla belirlenmiş.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı dahil Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın yaver ve korumalarının FETÖ üyesi çıkması üzerine tüm üst düzey personel de dahil olmak üzere çok detaylı bir tarama başlamış. Bunun için tam 260 kriter belirlenmiş.

Kurmayların yüzde 76'sı ihraç

Genelkurmay Başkanı'na en yakın olanlar dahil binlerce personel bu taramadan geçiyor. Tarama sonuçlarından bir ayrıntı vereyim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay subayların yüzde 76'sı ihraç edilmiş. 462 olan kurmay subay sayısı 180'e inmiş. Bu tarama yöntemiyle askeri savcı ve hakimlerin yüzde 60.2'si yani 418 hakim ve savcının 250'si ihraç edildi.

Darbe gecesi yaralanan "madalyalı kahraman gazi" yüzbaşı Burak Akın da bu taramaya takılanlardan. Çok başarılı kariyeri olan Burak Akın, kriterlere takılınca darbe girişimi gecesi Genelkurmay girişinde vurulma anına ait kamera görüntüleri defalarca izlendi.

Onu tanıyan FETÖ'cü darbecinin iterek bina dışına çıkarması şüphe ile karşılandı. Beylik tabancası belinde olduğu halde hiç davranmadığı görüldü.

Davranışlarının Özel Kuvvetler'den birine uygun olmadığı gözlendi. Darbe gecesi vurulanlar ortada bırakılırken darbecilerin bir tek onu ambulansla hastaneye göndermesi şüpheyle karşılandı.

Vuran ayrı hücreden

O gece yaralanması onu vuran kişinin tanımamasına yani aynı hücreden olmamasına bağlandı. Burak Akın, FETÖ'cülere has soyadı değişikliğine başvurmuştu. "Acıbucu" soyadını 'Akın" olarak değiştirmişti. Burak Akın'dan şüpheler artınca takibe alındı.

Darbe gecesinin "kahramanlarından" olduğu için son derece dikkatli davranıldı. Ona FETÖ'cü olduğunun bilindiği hissettirildi. Gözetim altına alındı. Paniğe kapılan Burak Akın FETÖ'cülerle görüştü.

Yakalanacağını anlayınca Genelkurmay Başsavcısı, şimdinin Kara Kuvvetleri Adli Müşaviri Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu'na itiraflarda bulundu.

FETÖ imamlarıyla ankesörlü telefonla görüştüğünü itiraf etti. 11 sivil imamın ve görevdeki iki subayın adını verdi. Anlayacağınız FETÖ ile mücadele iğne ile kuyu kazmak değil iğne ile maden kazmak gibi...