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Erdoğan o çizimi özel odasında sergiliyor

, Katar Emiri Şeyh Temim bin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmeden geçilen fotoğraflarda yer alan bir detay dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan o çizimi özel odasında sergiliyor

, Binbaşı Necmettin Tetik'i PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında, Silopi'de ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken tanıdı.

DHA'nın haberine göre; Binbaşı Tetik daha sonra Nusaybin'deki bir operasyonda yaralanarak bir gözünü kaybetti. da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde () tedavi gören Tetik'i Genelkurmay Başkanı birlikte ziyaret etmişti.



Ziyaret sırasında Erdoğan'a, Tetik'in görevi sırasında bir çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalışırken çekilen fotoğrafının kara kalem çizimi hediye edilmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim Bin 'yle bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Ziyarete ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı. Yemek fotoğrafında ise Erdoğan'a GATA'da hediye edilen kara kalem çiziminin baş köşede olması dikkat çekti.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 19:12
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