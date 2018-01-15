Cumhurbaşkanı Erdoğan o çizimi özel odasında sergiliyor

Türkiye, Binbaşı Necmettin Tetik'i PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında, Şırnak Silopi'de ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken tanıdı.





DHA'nın haberine göre; Binbaşı Tetik daha sonra Mardin Nusaybin'deki bir operasyonda yaralanarak bir gözünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gören Tetik'i Genelkurmay Başkanı Hulusi Akarla birlikte ziyaret etmişti.







Ziyaret sırasında Erdoğan'a, Tetik'in görevi sırasında bir çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalışırken çekilen fotoğrafının kara kalem çizimi hediye edilmişti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani'yle bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Ziyarete ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı. Yemek fotoğrafında ise Erdoğan'a GATA'da hediye edilen kara kalem çiziminin baş köşede olması dikkat çekti.