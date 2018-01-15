Cono alfabesi!

Adana’da emniyet güçleri, uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan ‘Cono Aşireti’ne operasyon düzenledi. Çete üyelerinin teknik takibe takılmamak için 24 kelimeden oluşan kendi dillerini oluşturdukları ortaya çıktı
Sayısız suç işleyen Cono Aşireti mensuplarının "Conoca" konuştuklarıortaya çıktı. Polis deşaşırdı. Adana'da emniyet güçleri, 12 Ocak'ta 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere yönelik 1000 polisle şafak baskını düzenledi. Öncedenbelirlenen 39 eve, 17zırhlı araç, 2 detektörköpeği ile yapılan eşzamanla operasyona1 helikopter ve 2drone da havadandestek verdi. Ekiplerv, 'aşk vaadiyle' dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira para, 50 binlira değerinde altın vesatışa hazır esrar elegeçirdi. Operasyonda 31'i kadın 46 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takibe alan polisler, aşiret üyelerinin teknik takibe yakalanmamak için "Conoca"olarak belirtilen birdil geliştirip onukullandıkları ortayaçıktı. Ekipler bu dili çözmek için bir süre uğraştı. Ardında da başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Çete üyelerinin kendi aralarındaki 'Cono Suç Dili' nin kelimeleri ve Türkçe karşılıkları şöyle:
Baylamak- Lapancılamak: Dolandırmak, yağmalamak
Aryalamak: Ağızını aramak
Çaltı: Mağdur
Çarlatmak: Sorun çıkarmak
Graba: Araba
Apa: İşe çıkmak, işe gitmek, kredi kartı, yoldayız
Puşka: Silah
Mok-Mık: Koymak
Manuş: Polis
Mul: Vatandaş
Zen: Kadın, bayan
Sayınlamak: Geri vermek, iade
Keriyor: Konuşuyor
Zanişleme-Canlamak:
Takip etmek, kaçmak, gitmek
Lemişler: Almışlar
Çadırma: Getiren
Yeken-Yoğma: Para, deste
Arşınlamak: Kaçmak, uzaklaşmak
Celletmek: Göstermek
Keş: Hazır, nakit
Yanlatmak: Göndermek, uzaklaştırmak
Güre: Erkek
Yemetlemek: İş yapmak, düşünmek, durdurmak
Çitgerilemek: Dinlemek, kaydetmek
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