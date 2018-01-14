 ;
Yol Durumu
  1. Balık avında facia
  2. Münbiç halkı PYD/PKK'nın vahşetine karşı ayaklandı

Son durak!

’da kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde çıktı. Yabancı uyruklu 3 genç ölürken, geriye arabaları kaldı

Son durak!
Türkiye'ye çalışmak için gelen ikisi Afganistanlı biri Pakistanlı olan 3 kişi da feci şekilde can verdi. Olay dün Beylikdüzü'nde meydana geldi. Kağıt toplayarak yaşamını sürdürmeye çalışan 3 gencin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Afganistan uyruklu Muhammed İslam (25), Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Tosif Zafer ve 19 yaşındaki Pakistan uyruklu Asad hayatını kaybetti. Küle dönen konteyner içindeki elektrikli sobanın yangına neden olabileceği kaydedildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan üç yabancı işçinin yapılacak otopsiden sonra sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.


Mustafa KAYA
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar