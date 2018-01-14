Son durak!

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Türkiye'ye çalışmak için gelen ikisi Afganistanlı biri Pakistanlı olan 3 kişi yangında feci şekilde can verdi. Olay dün İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Kağıt toplayarak yaşamını sürdürmeye çalışan 3 gencin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Afganistan uyruklu Muhammed İslam (25), Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Tosif Zafer ve 19 yaşındaki Pakistan uyruklu Asad hayatını kaybetti. Küle dönen konteyner içindeki elektrikli sobanın yangına neden olabileceği kaydedildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan üç yabancı işçinin yapılacak otopsiden sonra sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.
Mustafa KAYA
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