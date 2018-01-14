Dağ tepe yok vatan var

Van'da kar kış demeden operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, PKK'lı teröristlere göz açtırmadı. Mehmetçik, son olarak 'Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş Operasyonu' ile bölgedeki teröristlere ait 5 barınağı daha yerle bir etti. Jandarma Genel Komutanlığı ise timlerin hangi koşulda vatanı koruduğunu gösteren bir video yayınladı.
Operasyona giden jandarma timlerini konu alan videoda çetin kış şartlarına rağmen gösterilen özveri öne çıktı. Jandarma için çekilen videoda yapılan seslendirmede, "Burada kar yok, fedakarlık var.
Burada fırtına yok, feragat var. Dağ tepe yok, vatan, millet var. Soğuk yok, inanç var. Zorluk yok, korkusuzluk var. Burada jandarma var. Jandarma varsa güven var" denildi.
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