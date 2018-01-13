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Bordo berelilerden nefes kesen video

13 Ocak 2018, Cumartesi
Özel kuvvetlerden nefes kesen klip... 'nın sosyal medya hesabı üzerinde yayınlanan klip kısa sürede izlenme rekorları kırdı.
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