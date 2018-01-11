Savaş pilotu Levent Yağız, FETÖ soruşturması kapsamında ordudan atıldı. Mahrem imam olduğu anlaşıldı! Hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Konya’da işlettiği kafede kumpir ve waffle satarken F yakalandı...
FETULLAHÇI Terör Örgütü, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yuvalandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından TSK'da FETÖ operasyonu başlatıldı. Soruşturmaların en kilit noktasında Konya vardı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 15 Temmuz'dan sonra düğmeye bastı. Bu kapsamda F-16 pilotu olan Levent Yağız, ordudan atıldı. İtirafçılar ise Yağız'ın örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığını anlattı. Bunun üzerine Konya merkezli olarak dün FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 34 ilde operasyon yapıldı. Yağız, bir kafede kumpir yapıp waffle satarken gözaltına alındı. Yağız'ın kafeyi yine askerlikten ihraç edilen, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Türk Yıldızları'nın eski filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Şenol Ç., F-16 pilotları Kurmay Binbaşı Aykut C. ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ç. ile birlikte işlettiği vurgulandı.
İTİRAFÇI AKINI VAR
Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı olan Yüzbaşı Burak Akın, FETÖ'cü olduğunu söyleyip savcının kapısını çaldı. İtirafçı olup adli kontrolle bırakıldı. Bu gelişmenin ardından Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 muvazzaf subayın da etkin pişmanlıktan yararlanıp teslim oldukları açıklandı. Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemlerinin devam ettiği açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.