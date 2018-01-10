'Çan'lı yayın

Grup, 15 Temmuz'da ikişerli üçerli gruplar halinde geldi. 17 kişilik gruptan bir kişi 'No Show' durumundaydı, yani otele giriş yapmamış olarak gözüküyordu.
İsminin Henri Barkey olduğunu öğrendiğim bey geldi. İnternet kullanmak canlı yayına bağlanmak zorunda olduğunu belirtip sessiz bir yer istedi. Resepsiyona, ofisimi talep ederse açmalarını söyledim. 17.30 sıralarında otelden ayrıldım.
Henri Barkey giderken resepsiyon bankosunun üzerine, üstünde Pensilvanya yazan zil bıraktı. Zil, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Splendid Otel'deki darbe toplantıları Henri Barkey'in yönetiminde yapıldı.
Kenan KIRAN
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