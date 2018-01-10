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Başsavcılık o iddialarla ilgili harekete geçti!

Cumhuriyet Başsavcılığı, bir dönem Adana 'nde çalışan ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık o iddialarla ilgili harekete geçti!

Şu an 25 yaşında olan Seçil Berberoğlu'nun 7 yaşındayken, kardeşi Hatice Berberoğlu'nun (29) ise 3 yaşındayken aileleri tarafından 'nde görevli 2 askere satıldığı iddia edildi.

İddiaya göre, Hatice'nin isim ve soyismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. İki kardeş evlatlık olduklarını öğrenince önce birbirlerini sonra da lı biyolojik ailelerini ve akraba üyelerini bularak bir araya geldi.

Başka çocukların da İncirlik Hava Üssü'nde çalışan askerlere satıldığı öne sürüldü.

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HABERLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Bu iddiaların medyaya yansıması üzerine de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Adana İncirlik Hava Üssü'nde çalışan bazı ABD'li askerlerin yaygın olarak 1980-1990 yılları arasında para karşılığı bebek satın aldıkları ve yurt dışına götürdükleri yönünde iddiaların basın yayın organlarında haber olarak yer alması ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatılmıştır. 'Soybağını Değiştirmek', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Göçmen Kaçakçılığı' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılı talimat verilmiştir. Talimatta söz konusu haberlerde adı geçen kişilere ulaşılarak olay mağdurlarının araştırılıp tespit edilmesi istenmiştir. Şikayet ve delillerin toplanması için mağdurların ifadelerinin alınması istenilen yazıda ayrıca bebeklerini satan, bebek satın alan, bebek alım satımına aracılık yapan şahısların tespit edilerek 'şüpheli' sıfatıyla yukarıda belirtilen suçlardan savunmalarının alınması yönünde talimat verilmiştir."
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 14:51
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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FatihSultan FatihSultan

Hala ne bekliyoruz Adana incirli üssünde nede korsan amerikalılar kovulmuyor, bu terörist amerikalılarda her şey beklenir.

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evet2
hayır0
cevapla 10.01.2018 16:06
Yilmaz Kurtal Yilmaz Kurtal

O usteki zamanin sorumlu olan insanlarinida arastirinki bu ulkenin evlatlarini satanlar hak ettigi cezayi bulsun. O uste Turk görevlisi yokmuydu, vicdanlari hicmi sizlamadi. Eger bildirilmis ve yargi görevini yapmamissa onlarda sorgulansin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 10.01.2018 15:37
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