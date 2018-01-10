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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. 16.05'te başlayan görüşme 27 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.05'te başladı. Görüşme yaklaşık 27 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere Devlet Bahçeli'yi davet ettiğini ve kendisinden yanıt beklediğini açıklamıştı.

Bahçeli de dün yaptığı açıklamada, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'daki düzenlenen miting ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki diyalog 2019'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile devam edecek.
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 16:03
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

birlikten güç doğar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 10.01.2018 18:13
crbls crbls

hayırlı olsun GÜZEL İNSANLAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 10.01.2018 17:20
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