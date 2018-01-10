Yerli projelerde görev alacak 'Memleket sevdalıları' aranıyor!

Türkiye'nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesine destek için harekete geçen danışmanlık firması Mental İK'nın başlattığı "Milli Proje Milli İstihdam Programı", milli projelerde görev alacak insan kaynağına ulaşmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesine destek için yola çıkan, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren Mental İK, "Milli Proje Milli İstihdam" adıyla bir program başlattı.

Milli projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını bir araya getirmeyi hedefleyen program, savunma sanayi, yerli otomobil, nükleer enerji, gen teknolojisi, finans teknolojileri, siber güvenlik, sağlık teknolojileri gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkıda bulunacak.

Başlangıcı 1 Ocak 2018'de yapılan program için 1 Mart 2018 tarihine kadar "www.milliprojemilliistihdam.com" sayfasından başvuru yapılabilecek. Programa sadece yurt içinden değil, yurt dışından da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. İlgili meslek gruplarındaki lisans ve ön lisans öğrencileri veya mezunları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya mezunları, ilgili alanlar ve sektörlerden uzman ve çalışanlar programa başvurabilecek.

Başvurular 2-30 Mart tarihlerinde değerlendirildikten sonra 9-20 Nisan'da dil ve yetenek sınavı, 24 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde mülakatlar, haziran ve aralık ayları arasında da istihdam ve staj süreci olacak.