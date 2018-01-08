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O yüzbaşıyla ilgili flaş gelişme

üyesi olduğunu söyleyerek Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı , şartıyla serbest bırakıldı. Akın'ın ifadelerinde adı geçen yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit de adli kontrolle serbest kaldı

O yüzbaşıyla ilgili flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğunu söyleyerek Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı , şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine, savcının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istediği Akın, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, haftada bir gün kolluğa imza verme şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Akın ile adliyeye getirilen yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit de etkin pişmanlıktan yararlanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Öte yandan, şüpheli askerlerin ifadeleri doğrultusunda, farklı illerde örgütte "mahrem ağabey" konumunda dört sivilin gözaltına alındığı, bu kişilerin ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 19:37
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