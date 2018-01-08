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Çavuşoğlu Avusturya mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karin Kneissl ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlundan kritik telefon görüşmesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kneissl ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmenin, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 20:44
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