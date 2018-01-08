Çavuşoğlu Avusturya mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmenin, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmenin, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.
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