Antalya'nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı nedeniyle kapatılan bir kolejin binasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli oda bulundu.
FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu
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