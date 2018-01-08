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FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu



Antalya'nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı nedeniyle kapatılan bir kolejin binasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli oda bulundu.
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 19:18
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