 ;
Yol Durumu
  1. Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı
  2. İstanbul'da FETÖ'ye darbe! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ ayarlı medyanın cahilliği

Diyanet'e iftira kampanyasının baş aktörlerinden Cumhuriyet gazetesinin cahilliği dikkat çekti. Sosyal medyada da kirli algı operasyonunu yürüten gazete Fetva ve Hutbe'nin ne olduğundan bihaber. Diyanet'in cuma hutbesini 'fetva' olarak haberleştiren gazete bu milletin manevi değerlerine bu kadar yabancı olmakla kalmayıp bir de iftiralarıyla leke sürmeye çalışıyorlar.

FETÖ ayarlı medyanın cahilliği

Sözcü gazetesinin başlattığı Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden oldukça çirkin ve art niyetli kampanya sırasında Cumhuriyet Gazetesi de akıl almaz bir efor sarf etti. FETÖ ayarlı medya Sözcü ve Cumhuriyet'in "kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği" ile ilgili haberine Diyanet İşleri'nden yalanlama geldi, ama ihanet medyası kirli algı oyununa devam etti.


Cumhuriyet gazetesi bir skandala daha imza attı. Diyanet'in okuttuğu cuma hutbesini 'fetva' diyerek haberleştirdi. Bu olay Cumhuriyet'in 'Fetva' ve 'Hutbe' arasındaki farkı bile bilemeyecek kadar bu milletin manevi değerlerine uzak olduğunu bir kez daha gösterdi. Fetva ile Hutbe arasındaki farkı bilmeyen cahilliğiyle Cumhuriyet gazetesi, Diyanet'in üzerinden yürütülen kirli iftira kampanyasının da baş aktörlerinden olmuş hatta 24 saatte attığı 24 tweetle dikkat çekmişti. MİT Tır'ları ihanetinde de FETÖ'ye hizmet eden Cumhuriyet gazetesi yine FETÖ'nün değirmenine su taşıdı.

İşte Diyanet'te atılan iftiralar ve gerçekler:
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 10:36
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

Yahudi medyası hepsini bal gibi biliyor işi karıştırmak bozgunculuık yapmak cibilliyetleri bozuk bunların

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2018 11:17
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar