FETÖ ayarlı medyanın cahilliği

Sözcü gazetesinin başlattığı Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden oldukça çirkin ve art niyetli kampanya sırasında Cumhuriyet Gazetesi de akıl almaz bir efor sarf etti. FETÖ ayarlı medya Sözcü ve Cumhuriyet'in "kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği" ile ilgili haberine Diyanet İşleri'nden yalanlama geldi, ama ihanet medyası kirli algı oyununa devam etti.



Cumhuriyet gazetesi bir skandala daha imza attı. Diyanet'in okuttuğu cuma hutbesini 'fetva' diyerek haberleştirdi. Bu olay Cumhuriyet'in 'Fetva' ve 'Hutbe' arasındaki farkı bile bilemeyecek kadar bu milletin manevi değerlerine uzak olduğunu bir kez daha gösterdi. Fetva ile Hutbe arasındaki farkı bilmeyen cahilliğiyle Cumhuriyet gazetesi, Diyanet'in üzerinden yürütülen kirli iftira kampanyasının da baş aktörlerinden olmuş hatta 24 saatte attığı 24 tweetle dikkat çekmişti. MİT Tır'ları ihanetinde de FETÖ'ye hizmet eden Cumhuriyet gazetesi yine FETÖ'nün değirmenine su taşıdı.