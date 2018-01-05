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Ziyaretçi gözlüyor

merakı hobiye dönüşen , 12 yıl önce köyünde kurduğu gözlemevinin ilgisizlik nedeniyle atıl kaldığını söyledi

Ziyaretçi gözlüyor

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşayan , 6 yaşında izlediği bir ay tutulması sonucu merakını hobiye dönüştürdü. 1969'da İsviçre'ye çalışmaya giden, teleskoplarla yakından ilgilenen Turap, 1994'te 'ye dönünce yanında getirdiği teleskoplarla ilçeye bağlı Sayacabaşı'nda köyüne gözlem evi kurdu. Astro Cumali uzay gözlem evi adını verdiği, Türkiye'nin köyde kurulan kişiye özel ilk gözlem evi olan, 12 yıl önce açılan gözlem evinin ilgisizlik nedeniyle 5 yıldır atıl vaziyette olduğunu belirten Cumaittin Turap, "Her şeyimi buraya harcadım. İlgisizlikten üzülüyorum. Teleskopları satın almak isteyenler var ancak satmıyorum. Öğrenciler ve öğretmenler gelip uzay merakıyla ilgili tüm bilgileri buradan görebilir. Valilik, milli eğitim ve üniversiteden böyle bir talep gelirse gözlemevini açacağım. Aksine sahip çıkan olmazsa açmayı düşünmüyorum" dedi.

AVUSTARLYA BİLE İZLENİR
Buraya 600 bin lira harcadığını belirten Turap, "Devlet tarafından herhangi bir destek bulamadım. Halbuki bugün burada her türlü imkan var. Aynı zamanda 'ya da üyeyim. Örneğin Avustururalya'da güneş tutulması olsa gidip oradan izlemeye gerek yok. Buradan
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