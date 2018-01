Provokatör muhabir Laurent Richard FETÖ tetikçisi çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından soru cevap bölümüne geçildi.



PROVOKATÖR MUHABİR FETÖ TETİKÇİSİ ÇIKTI

Fransız kanalının bir muhabiri 'Türkiye'nin DEAŞ'a silah gönderdiğini ve MİT TIR'larının yakalandığını' öne sürerek FETÖ ağzıyla Türkiye'ye iftira attı. Soruyu soran muhabirin ise Fransız Canal Plus televizyonunun Laurent Richard olduğu ortaya çıktı. Richard bir gazeteci gibi değil adeta FETö tetikçisi gibi davrandığı anlaşıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nde firari terörist Can Dündar'ın MİT TIR'ları haberini baz alan Richard, Türkiye'yi yalan ve iftiralarla algı operasyonuna alet etmek için 'Türkiye'nin DEAŞ'e yardım ediyor' yalanını geçtiğimiz yıllarda diğer ülkelerin liderlerine de sorduğu ortaya çıktı.









Cumhuriyet gazetesi de Richard'ın sorusunu büyük bir sevinçle anında haberleştirmişti



AZILI FETÖ'CÜLERİN ARKADAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'MİT TIR'ları" ile ilgili soruyu soran Richard, firari azılı teröristlerle sosyal medya hesabı Twitter'da takipleşiyor. Richard'ın, azılı FETÖ'cüler, Can Dündar, Ahmet Sefa Yayla ve Mahir Zeynalov'un arkadaşı olduğu ve twitter'dan takip ettiği ortaya çıktı.











Türkiye'nin Bayırbucak Türkmenlerine gönderdiği yardımı engelleyen FETÖ'nün TSK, emniyet ve yargı içerisindeki militanları MİT TIR'larını durdurarak Türkiye'yi uluslararası arenada 'teröre yardım eden ülke' konumuna düşürmek istediler. Fakat başarılı olamadılar. Ardından ise örgütün gazetecilerinden Can Dündar'a TIR'ların görüntüleri verildi. Dündar da Cumhuriyet gazetesinde bunları yayınlamıştı.