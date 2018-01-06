Erdoğan'dan provokatör muhabire tokat gibi yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransız kanalının bir muhabiri 'Türkiye'nin DEAŞ'a silah gönderdiğini ve MİT TIR'larının yakalandığını' öne sürerek FETÖ ağzıyla iftira atınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokatör muhabire tokat gibi yanıt verdi.
Erdoğan, "Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. O operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı şu an onlar içeride. Sen bana bu soruyu soruyorsun da ABD'nin teröristlere verdiği 4 bin TIR silahı neden yazmıyorsun. Sorularınızı sorarken hassas olun bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok! FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin." dedi.
Erdoğan'dan provokatör muhabire tokat gibi yanıt05 Ocak 2018, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransız kanalının bir muhabiri 'Türkiye'nin DEAŞ'a silah gönderdiğini ve MİT TIR'larının yakalandığını' öne sürerek FETÖ ağzıyla iftira atınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokatör muhabire tokat gibi yanıt verdi.
- Erdoğan Paris'te iş dünyasına hitap etti
- FETÖ dershanesine operasyon
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da!
- Özkul'un kızı: Asılsız haberler bizi bugüne hazırladı
- Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul vefat etti
- Kahraman polis Fethi Sekin
- Geçmiş Cumhurbaşkanı bizi neyle korkutuyor?
- Erdoğan Kabine Revizyonu iddialarına cevap verdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik anlamda da kumpaslar var"
- Dünya 5’ten büyüktür, altın harflerle tarihe yazıldı
- Albayrak: "Bu sürecin geri dönüşü yok, ya olacağız, ya olacağız"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.