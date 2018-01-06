Erdoğan'dan provokatör muhabire tokat gibi yanıt 05 Ocak 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransız kanalının bir muhabiri 'Türkiye'nin DEAŞ'a silah gönderdiğini ve MİT TIR'larının yakalandığını' öne sürerek FETÖ ağzıyla iftira atınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokatör muhabire tokat gibi yanıt verdi.



Erdoğan, "Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. O operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı şu an onlar içeride. Sen bana bu soruyu soruyorsun da ABD'nin teröristlere verdiği 4 bin TIR silahı neden yazmıyorsun. Sorularınızı sorarken hassas olun bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok! FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin." dedi.