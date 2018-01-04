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Feto'nun godoşluğu afişe oldu

/PDY soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuklu yargılanan S.A'nın içeriğine ulaşan polis ekipleri, örgüt üyelerini evlendirmek için ByLock üzerinden "Sivas izdivaç" grubu kurulduğunu tespit ettİ.

Fetonun godoşluğu afişe oldu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) üyelerinin örgütün şifreli haberleşme programı 'ta "Sivas İzdivaç" grubu kurduğu, örgüt mensuplarının, devamlılığı, birlikteliği ve gizliliği sağlamak amacıyla bu grup aracılığıyla evlendirildiği belirlendi.

Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davada tutuklu yargılanan S.A'nın, ByLock içeriğine ulaşan polis ekipleri, örgütün üyelerini evlendirmek için "Sivas İzdivaç" grubu oluşturduğunu tespit etti.

Örgüt içerisinde devamlılığı, birlikteliği ve gizliliği sağlamak amacıyla kurulan grup aracılığıyla örgüt üyelerinin birbirleriyle evlendirildiği, bu evlilik işleriyle ilgilenenlere de "izdivaççı" ya da "izdivaç sorumlusu" gibi isimler verildiği belirlendi.

Grupta, Sivas'ta örgüt üyelerinin evlendirilmesinden sorumlu ve terör örgütünün Trabzon'daki faaliyetleri içerisinde yer alan S.A'nın da yer aldığı, grubun yöneticisi "Zehra" kod adlı firari E.Ç'nin evlendirilmek istenen kadınların vesikalık fotoğraflarını topladığı bilgisine ulaşıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesine başvurulan Z.G, "2016 yılının mayıs ayında cemaat evinde kaldığım dönemde Z.S.D, bana 'senin yanına bir abla gelecek' dedi. Ben de evdeyim gelsin dedim. Eve 'Zehra' kod adlı E.Ç, geldi. Bu şahıs bana 'bizim aracılığımız ile evlenmeni istiyoruz' dedi. Bu nedenle fotoğrafımı istedi." diye konuştu.

GRUPTAKİLERE KOD ADI VERMİŞLER
Gruba üye örgüt mensuplarına, "Esra, Zehra, Nagehan ve İzdivaç" gibi isimler verildiği ve isimlerin sonuna genellikle Sivas'ın plaka kodu olan "58" rakamının eklendiği, bazı kullanıcılara ise "Sivas Esra" adının verildiği tespit edildi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 12:16
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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KARAKALEM KARAKALEM

VAY GODOŞ VAY :)))

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 14:46
memo memo

godos ta ne burun var be patlican gibi nimetten ozur dilerim yaptigim benzetme icin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 13:58
drxyx drxyx

feto denilen ibnede her yol var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 12:29
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