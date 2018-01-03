 ;
Yol Durumu
  1. Mahir Ünal'dan Meral Akşener'e tokat gibi yanıt
  2. Zehirli çift!

Ünlü oyuncuya 6 yıl hapis

Ünlü oyuncuya 6 yıl hapis
Ünlü oyuncu Selim Erdoğan, geçen yıl nisan ayında Muğla Marmaris'teki evinde uyuşturucu yetiştirdiği için tutuklandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davası ise dün sonuçlandı. Selim Erdoğan, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapiste yattığı günler ve iyi hal durumundan dolayı, 6 yıl 7 ay 20 gün hapis yatacağı açıklandı. Bu güne dek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu, Çiçek Taksi'de canlandırdığı Abuzer rolü ile hafızalarda yer aldı.
Etiketler: ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar