Ünlü oyuncuya 6 yıl hapis

Ünlü oyuncu Selim Erdoğan, geçen yıl nisan ayında Muğla Marmaris'teki evinde uyuşturucu yetiştirdiği için tutuklandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davası ise dün sonuçlandı. Selim Erdoğan, 11 yıl 8 ayhapis cezasınaçarptırıldı. Ancak hapiste yattığı günler ve iyi hal durumundan dolayı, 6 yıl 7 ay 20gün hapis yatacağı açıklandı. Bu güne dek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu, ÇiçekTaksi'de canlandırdığı Abuzer rolü ile hafızalarda yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.