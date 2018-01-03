Feto aleyhine sürpriz tanık

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davada Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 31, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırdı.

DİZİLERDE GEÇEN DİYALOGLARI BİZZAT KONTROL EDİYORMUŞ

Eski İstanbul Tem Şube Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse hakkında ise 25 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmedildi. 25 sanığa ise 'terör örgütü üyeliği'nden 12 yıl ceza verildi. Davanın tamamlanan gerekçeli kararında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in örgüte ait STV kanalında yayınlanan dizilerde geçen Karanlık Karar Kurulunda geçen diyalogları bizzat kontrol etmesiyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

GAZETECİ CÜNEYT ÖZDEMİR TERÖRİSTBAŞI ALEYHİNE TANIK OLDU

Halihazırda örgüt yöneticisi eski Samanyolu TV Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın dizilere eklenmesi gereken bölümlerle ilgili örgüt elebaşından aldığı talimat ortaya çıkmıştı. Davada tanık olarak bu iddiayı destekleyecek bir de tanık dinlendiği ortaya çıktı.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN YANINA GİTTİĞİNDE TANIKLIK ETTİĞİ HER ŞEYİ ANLATTI

Bu isim ise CNN Türk'te çalışan gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Özdemir, yaklaşık 7 sene önce örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le röportaj yapmak için gittiği sırada başından geçenleri mahkemeyle paylaştı.

BAYAN GAZETECİ

Özdemir, beraberinde o dönem örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi'nde yazarlık yapan bir bayan çalışanın yanlarında olduğu, bu bayan arkadaşın Gülen'e Tek Türkiye dizisinde Kürtler ve İsrail ile alakalı çok marjinal söylemler kullanılmasıyla ilgili şikayette bulunduğunu aktardı. Özdemir, Gülen'in bu şikayet üzerine, diziyi yakından takip ettiğini, bizzat müdahale edeceğini belirttiğini, bu ifadeleri örgüt elebaşı Gülen'den duyduğunu mahkemeyle paylaştı.