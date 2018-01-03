İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asya Katılım Bankası AŞ'nin yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, şüpheli 2 kişinin yurt dışında bulundukları tespit edildi.