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'nın hissedarlarına operasyon!

'nın A Grubu hissedarlarına operasyon düzenlendi. 68 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bank Asyanın hissedarlarına operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asya Katılım Bankası AŞ'nin yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, şüpheli 2 kişinin yurt dışında bulundukları tespit edildi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 09:46
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